Назван полезный для пациентов с ишемической болезнью сердца продукт

The Guardian: свекольный сок оказался полезен для людей с ишемической болезнью сердца

На конференции Британского общества сердечно-сосудистых заболеваний в Манчестере ученые назвали продукт, который оказался полезен для здоровья пациентов с ишемической болезнью сердца. Согласно результатам исследования, стакан свекольного сока в день способен уменьшить воспаление. Об этом сообщает The Guardian.

У людей с ишемической болезнью сердца обнаруживается более низкий уровень оксида азота, который естественным образом вырабатывается организмом и жизненно необходим для здоровья. Помимо регуляции кровяного давления он также обладает противовоспалительным эффектом.

В ходе работы специалисты проанализировали данные 114 здоровых испытуемых. Части из них сделали вакцинацию от брюшного тифа для временного повышения воспаления в сосудах, а другой группе нанесли на кожу крем, который тоже привел к небольшому локализованному воспалению. Участников попросили принимать по 140 миллилитров свекольного сока каждый день в течении семи дней. Половина пила напиток с высоким содержанием нитратов, а другая — без.

Оказалось, что в группе с прививкой от тифа и соком с нитратами были повышенные показатели с оксидом азота в крови, моче и слюне по сравнению с другими участниками. Ученые пришли к выводу, что свекольный сок с высоким количеством нитратов способен восстанавливать эндотелий (клетки во внутренней части кровеносных сосудов). Также он ускорял заживление волдырей на коже. По мнению специалистов, свекольный сок способствует быстрому восстановлению и имеет противовоспалительное действие.