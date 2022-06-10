Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские военные обстреляли Волчанск во время раздачи гуманитарной помощи

Украинские войска обстреляли Волчанск из «Урагана» во время раздачи гуманитарной помощи

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Украинские военные обстреляли освобожденный российскими войсками город Волчанск в Харьковской области во время выдачи гуманитарной помощи, рассказали в Минсвязи Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости.

Как уточнили в ЛНР, десятки людей собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из «Урагана» спустя несколько часов работы центра координации и распределения гумпомощи. «В целях безопасности населения выдачу гумпомощи прекратили, люди за несколько минут покинули площадь», — уточнили в ведомстве.

При этом несколько снарядов украинской армии удалось сбить благодаря российским системам противоракетной обороны (ПВО). «Один же попал в жилой дом, рядом с местом выдачи гуманитарки. Два мирных жителя пострадали, один из них — ребенок», — добавили в Минсвязи.

Материалы по теме:
Бытовое давление. Русских в Европе и США преследуют и унижают из-за событий на Украине. Как они стали врагами общества?
Бытовое давление.Русских в Европе и США преследуют и унижают из-за событий на Украине. Как они стали врагами общества?
2 июня 2022
«Он говорил, что его мучает совесть» Пленных бойцов ВСУ и наемников ждет трибунал. Что они рассказывают своим адвокатам?
«Он говорил, что его мучает совесть»Пленных бойцов ВСУ и наемников ждет трибунал. Что они рассказывают своим адвокатам?
31 мая 2022

Российские военные доставляют гуманитарную помощь в Волчанск систематически. Они раздают населению продукты питания: тушенку, подсолнечное масло, сгущенное молоко, макароны, муку и средства личной гигиены.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ провокации на месте захоронения жертв чумы в Одессе.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Севастополя объяснили срабатывание системы ПВО
В Запорожской области заявили о появлении банков России в ближайшие дни
В Сербии экс-генерала СБУ задержали за контрабанду
В Запорожье рассказали о продаже зерна в Америку
В Китае заявили о готовности к военным действиям
Байден обвинил зарубежных судовладельцев в резком росте цен на перевозки из Азии
Стало известно о заморозке проекта об электронных паспортах в России
В Запорожской области объявили о начале выдачи российских паспортов
Украинские военные обстреляли Волчанск во время раздачи гуманитарной помощи
Байдена обвинили в причинении «невероятной боли» народу США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.