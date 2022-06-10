Украинские военные обстреляли Волчанск во время раздачи гуманитарной помощи

Украинские войска обстреляли Волчанск из «Урагана» во время раздачи гуманитарной помощи

Украинские военные обстреляли освобожденный российскими войсками город Волчанск в Харьковской области во время выдачи гуманитарной помощи, рассказали в Минсвязи Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости.

Как уточнили в ЛНР, десятки людей собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из «Урагана» спустя несколько часов работы центра координации и распределения гумпомощи. «В целях безопасности населения выдачу гумпомощи прекратили, люди за несколько минут покинули площадь», — уточнили в ведомстве.

При этом несколько снарядов украинской армии удалось сбить благодаря российским системам противоракетной обороны (ПВО). «Один же попал в жилой дом, рядом с местом выдачи гуманитарки. Два мирных жителя пострадали, один из них — ребенок», — добавили в Минсвязи.

Российские военные доставляют гуманитарную помощь в Волчанск систематически. Они раздают населению продукты питания: тушенку, подсолнечное масло, сгущенное молоко, макароны, муку и средства личной гигиены.

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