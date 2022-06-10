Евразийскому экономическому союзу предсказали рост числа участников

Политолог Калачев заявил, что список членов ЕАЭС будет расширяться

Потенциал Евразийского экономического союза (ЕАЭС) еще не раскрыт полностью, считает руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев. По его словам, страны, вступившие в союз, получают безусловные выгоды, например в возможности упрощенной торговли между государствами. В будущем можно ожидать, что список членов ЕАЭС будет расширяться, заявил Калачев в беседе с «Лентой.ру».

«Потенциал ЕАЭС раскрыт еще не полностью с моей точки зрения. Мы прекрасно понимаем, что среди постсоветских стран естественно в силу понятных логистических цепочек, исторически сложившихся коопераций, разделения труда экономическое сотрудничество неизбежно», — отметил Калачев.

Например, экономическое сотрудничество России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии определяется общей историей и выгодами, которые из этого произрастают, дополнил свой ответ эксперт.

Будут ли эти выгоды расти? Очевидно, да. Например, товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 29 процентов. То есть он составляет уже больше 24 миллиардов долларов. Растет товарооборот между Россией и Белоруссией. Тоже понятно почему. И Беларусь уже обогнала по товарообороту Германию, которая тоже для России всегда была важным партнером Константин Калачев руководитель Политической экспертной группы, политолог

Выгоды от сотрудничества внутри ЕАЭС очевидны, подчеркнул политолог. В частности, это возможность свободно торговать внутри союза. «Законодательства сближаются, и предприниматели освобождены, допустим, в рамках технического регулирования от лишних требований, проведения лишних процедур оценки соответствия и требований безопасности — все это безусловно способствует дальнейшей экономической интеграции», — указал Калачев.

В силу обстоятельств бизнесу в России придется очень быстро адаптироваться, считает он. «На фоне крайне напряженной обстановки, разрыва глобальных экономических цепочек, торговых войн, инфляционного давления — все это объективная реальность наших дней. Поднимать конкурентоспособность российской экономики или тех стран, которые торгуют с Россией —это задача общая, и здесь у каждого есть свои выгоды», — отметил он.

Нынешняя ситуация идеальна для создания Россией дополнительных выгод от сотрудничества с ней. Поэтому стоит ожидать, что в будущем количество стран-членов ЕАЭС возрастет.

«У нас в последние годы очень много говорили про ЕАЭС как про состоявшийся проект. С моей точки зрения, проект пробуксовывал и многие вопросы решались недостаточно быстро. Есть проблемы в отношениях с другими постсоветскими странами. Говорить, что все уже отрегулировано, не приходится. Но дорогу осилит идущий. То есть понятно, что сейчас все эти форматы сотрудничества будут обновляться», — спрогнозировал руководитель «Политической экспертной группы».

Ранее эксперты ВЭБ.РФ заявили, что на фоне введения Западом экономических санкций, России следует углубить интеграцию с государствами «Большой Евразии», включая Китай, Индию, Иран, Турцию.

На данный момент более 50 процентов мирового ВВП производят страны Запада, однако специалисты отмечают, что партнерство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит в том числе и Россия, с государствами «Большой Евразии» может увеличить их совокупную долю в мировом ВВП. Ожидается, что при сотрудничестве к 2035 году показатели повысятся до 46 процентов, тогда как в 2019 году максимумом был показатель в 38 процентов.

Для евразийской интеграции следует выполнить ряд условий. Для начала России надо стать полноправным участником единого платежного пространства Евразии. Эксперты ВЭБ.РФ указывают на необходимость подключения российских банков к китайской системе UnionPay и создания межнациональной платежной системы в рамках СНГ.