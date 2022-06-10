Евразийскому экономическому союзу предсказали рост числа участников
Потенциал Евразийского экономического союза (ЕАЭС) еще не раскрыт полностью, считает руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев. По его словам, страны, вступившие в союз, получают безусловные выгоды, например в возможности упрощенной торговли между государствами. В будущем можно ожидать, что список членов ЕАЭС будет расширяться, заявил Калачев в беседе с «Лентой.ру».
«Потенциал ЕАЭС раскрыт еще не полностью с моей точки зрения. Мы прекрасно понимаем, что среди постсоветских стран естественно в силу понятных логистических цепочек, исторически сложившихся коопераций, разделения труда экономическое сотрудничество неизбежно», — отметил Калачев.
Например, экономическое сотрудничество России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии определяется общей историей и выгодами, которые из этого произрастают, дополнил свой ответ эксперт.
Будут ли эти выгоды расти? Очевидно, да. Например, товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 29 процентов. То есть он составляет уже больше 24 миллиардов долларов. Растет товарооборот между Россией и Белоруссией. Тоже понятно почему. И Беларусь уже обогнала по товарообороту Германию, которая тоже для России всегда была важным партнером
Выгоды от сотрудничества внутри ЕАЭС очевидны, подчеркнул политолог. В частности, это возможность свободно торговать внутри союза. «Законодательства сближаются, и предприниматели освобождены, допустим, в рамках технического регулирования от лишних требований, проведения лишних процедур оценки соответствия и требований безопасности — все это безусловно способствует дальнейшей экономической интеграции», — указал Калачев.
В силу обстоятельств бизнесу в России придется очень быстро адаптироваться, считает он. «На фоне крайне напряженной обстановки, разрыва глобальных экономических цепочек, торговых войн, инфляционного давления — все это объективная реальность наших дней. Поднимать конкурентоспособность российской экономики или тех стран, которые торгуют с Россией —это задача общая, и здесь у каждого есть свои выгоды», — отметил он.
Нынешняя ситуация идеальна для создания Россией дополнительных выгод от сотрудничества с ней. Поэтому стоит ожидать, что в будущем количество стран-членов ЕАЭС возрастет.
«У нас в последние годы очень много говорили про ЕАЭС как про состоявшийся проект. С моей точки зрения, проект пробуксовывал и многие вопросы решались недостаточно быстро. Есть проблемы в отношениях с другими постсоветскими странами. Говорить, что все уже отрегулировано, не приходится. Но дорогу осилит идущий. То есть понятно, что сейчас все эти форматы сотрудничества будут обновляться», — спрогнозировал руководитель «Политической экспертной группы».
Ранее эксперты ВЭБ.РФ заявили, что на фоне введения Западом экономических санкций, России следует углубить интеграцию с государствами «Большой Евразии», включая Китай, Индию, Иран, Турцию.
На данный момент более 50 процентов мирового ВВП производят страны Запада, однако специалисты отмечают, что партнерство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит в том числе и Россия, с государствами «Большой Евразии» может увеличить их совокупную долю в мировом ВВП. Ожидается, что при сотрудничестве к 2035 году показатели повысятся до 46 процентов, тогда как в 2019 году максимумом был показатель в 38 процентов.
Для евразийской интеграции следует выполнить ряд условий. Для начала России надо стать полноправным участником единого платежного пространства Евразии. Эксперты ВЭБ.РФ указывают на необходимость подключения российских банков к китайской системе UnionPay и создания межнациональной платежной системы в рамках СНГ.