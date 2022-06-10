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В США начнут делать коровье молоко без коров

В США запустят в продажу синтезированное коровье молоко

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Индийские ученые нашли способ синтезировать коровье молоко. Компания из США Brown Foods начнет продавать созданную в лаборатории альтернативу через несколько лет, сообщает сообщает TechCrunch.

Продукт получил название UnReal Milk — молоко, сделанное без участия коров с помощью технологии культивирования клеток млекопитающих и обладающее свойствами натурального аналога. «Мы проверили основные питательные вещества, белки, жиры и углеводы. Состав нашего молока близок к коровьему», — рассказал основатель Brown Foods Сохаил Гупта.

Гупта создал компанию вместе с Авхиджитом Капуром и Бхавной Тандон. Их целью было разработать альтернативу натуральному молоку, производство которой будет менее вредным для животных и окружающей среды. Ученым удалось добиться результатов через три месяца. В отличие от растительных аналогов, созданное в лаборатории молоко по вкусу и текстуре схоже с обычным. Из него можно сделать любой молочный продукт — масло, сыр, мороженое. При этом углеродный след от синтезированной альтернативы на 90 процентов меньше.

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Brown Foods получила 2,3 миллиона долларов от инвесторов. Большая часть средств будет направлена на расширение компании и дальнейшее развитие продукта. По словам Гупты, синтезированное молоко выйдет на рынок в ближайшие несколько лет.

В феврале финансирование получила американская компания Change Foods, которая разработала веганский сыр без коровьего молока и растительных компонентов. Для создания нового сыра используется технология, позволяющая производить молочные белки с помощью микроорганизмов, в которых есть часть коровьей ДНК.

Александра Качан
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