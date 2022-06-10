Бывшая республика СССР отменила все ограничения для россиян

Узбекистан с 10 июня отменил для россиян все коронавирусные ограничения на въезд

Узбекистан с 10 июня отменяет все коронавирусные ограничения для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Министерства туризма и культурного наследия страны.

На въезд в бывшую республику СССР воздушными путями, приграничными железнодорожными станциями и пограничными пунктами пропуска снимаются все временные ограничения, связанные с коронавирусом.

«В связи с этим отменяются правила, требующие от иностранных туристов предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, экспресс-тест на антигены на коронавирус и сертификат или паспорт о вакцинации», — говорится в сообщении.

Ранее в июне в России были сняты временные ограничения на транспортное сообщение еще с двумя странами СНГ — Арменией и Киргизией. Помимо этих государств, свободное перемещение установлено с Абхазией, Белоруссией, Донецкой и Луганской народными республиками, Казахстаном, Китаем, Монголией, Украиной и Южной Осетией.