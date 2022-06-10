Раскрыт уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ сообщил о доверии президенту Путину почти 81% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 81 процент россиян. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что уровень доверия российскому лидеру снизился на 0,2 процентных пункта и составил 80,8 процента. При этом одобряют деятельность президента 78,3 процента россиян.

Граждане, участвовавшие в опросе, также высказались о своем доверии к другим политикам. Так, о доверии премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 63,5 процента респондентов, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 33,1 процента опрошенных, а руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 29,2 процента. Что касается председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, то им доверяют 17,9 процента и 10,1 процента опрошенных соответственно.

Самый высокий уровень поддержки среди граждан остается у партии «Единая Россия», за неделю этот показатель возрос на один процентный пункт и составил 41,7 процента. В свою очередь КПРФ поддерживают 10,4 процента граждан, ЛДПР — 7,9 процента, а «Справедливую Россия — За правду» — 5,7 процента. Замыкает рейтинг партия «Новые люди» (4,7 процента).

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает один процент для собранных в течение семи дней данных.

Ранее ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации на Украине. По данным центра, решение о проведении специальной военной операции на Украине по состоянию на 30 мая поддерживают 72 процента россиян. При этом не поддерживают спецоперацию 18 процентов граждан.