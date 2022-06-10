Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам предложили отдохнуть во Вьетнаме по сниженной цене

АТОР: стоимость тура во Вьетнам в июне начинается от 193,9 тысячи рублей на двоих

Фото: Jakob Owens / Unsplash

Российским туристам предложили провести отпуск во Вьетнаме в июне по сниженной цене. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, возможность доступного путешествия в популярную азиатскую страну предоставляет туроператор ПАКС — с 13 июня туристам станут доступны путевки, сформированные на блочной перевозке на рейсах авиакомпании Uzbekistan Airways.

Материалы по теме:
На крыше мира. Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
На крыше мира.Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
8 сентября 2021
«Некоторые живут прямо на земле» Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Некоторые живут прямо на земле»Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
2 апреля 2021

Стоимость пакетного тура на 11 ночей с отправлением из Москвы в июне начинается от 193,9 тысячи рублей на двоих. В сумму включено проживание в отеле, завтраки, а также перелет из Москвы в Ташкент «Уральскими авиалиниями» и из Ташкента в Нячанг с Uzbekistan Airways. Общее время в пути составит 10 часов 55 минут.

Ранее сообщалось, что соотечественники массово устремились во Вьетнам в начале туристического сезона — по сравнению с зимним периодом количество бронирования билетов в республику выросло более чем в 20 раз. Также россияне в четыре раза чаще стали летать в Индию, а в Израиль доля бронирования авиабилетов увеличилась в 3,8 раза.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Сербия заявила о требовании Шольца ввести санкции против России
Раскрыта загадка орбит горячих юпитеров
Стилистка нашла простой способ казаться выше без каблуков
Дуров объявил о новой платной функции в Telegram
Россиянин получил срок за покушение на свою бабушку
Россиянам предложили отдохнуть во Вьетнаме по сниженной цене
Суд в США закрыли из-за сотен тараканов в зале
Названы подмосковные города с резким ростом цен на жилье из-за будущего МЦД
Работники Wildberries столкнулись с трудностями при получении зарплаты
Россия и Украина снова обменялись пленными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.