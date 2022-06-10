Россиянам предложили отдохнуть во Вьетнаме по сниженной цене

АТОР: стоимость тура во Вьетнам в июне начинается от 193,9 тысячи рублей на двоих

Российским туристам предложили провести отпуск во Вьетнаме в июне по сниженной цене. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, возможность доступного путешествия в популярную азиатскую страну предоставляет туроператор ПАКС — с 13 июня туристам станут доступны путевки, сформированные на блочной перевозке на рейсах авиакомпании Uzbekistan Airways.

Стоимость пакетного тура на 11 ночей с отправлением из Москвы в июне начинается от 193,9 тысячи рублей на двоих. В сумму включено проживание в отеле, завтраки, а также перелет из Москвы в Ташкент «Уральскими авиалиниями» и из Ташкента в Нячанг с Uzbekistan Airways. Общее время в пути составит 10 часов 55 минут.

Ранее сообщалось, что соотечественники массово устремились во Вьетнам в начале туристического сезона — по сравнению с зимним периодом количество бронирования билетов в республику выросло более чем в 20 раз. Также россияне в четыре раза чаще стали летать в Индию, а в Израиль доля бронирования авиабилетов увеличилась в 3,8 раза.