Сотрудник военкомата в Херсоне Шавокин рассказал о предательстве руководства ВСУ

ОРуководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило оставшихся после начала российской специальной военной операции в Херсоне военнослужащих без довольствия и возможности к эвакуации. Об этом рассказал ТАСС задержанный российскими спецслужбами начальник группы секретного документального обеспечения центра комплектации и социальной поддержки (военкомата) Херсонской области Сергей Шавокин.

«Наше руководство просто людей, которые остались, оно просто бросило здесь без поддержки, какого-либо варианта выхода отсюда», — рассказал о предательстве Шавокин.

По его словам, оружие, которое было у сотрудников и служащих военкомата, было в плохом состоянии передано территориальной обороне. Помимо этого территориальная оборона забрала оружие в пограничных частях, оставшихся без охраны.

16 мая власти Херсонской области заявили о полном переходе региона под контроль российской армии, которая взяла под стопроцентную защиту жителей и закрывает их от обстрелов со стороны Украины с помощью системы ПВО. Позднее, 25 мая, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион возьмет курс на вхождение в состав России.