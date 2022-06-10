Министр обороны Великобритании посетил Киев

Министр обороны Британии Уоллес посетил Киев и встретился с президентом Зеленским

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Перед проведением переговоров с Зеленским Уоллес встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. В беседе с президентом Украины министр обороны Британии сообщил, что «поддержка Великобритании будет продолжать удовлетворять потребности Украины, поскольку конфликт переходит в другую фазу».

Также обсуждалось, какую еще помощь может предложить Лондон помимо уже предоставленных оборудования, вооружений и программ обучения украинских военных.

6 июня Уоллес заявил, что Лондон передаст Киеву ракетные комплексы дальнего действия, а также боеприпасы к ним. Украине намерены отправить универсальные комплексы M270. Это оружие поражает цели на расстоянии до 80 километров.

2 июня сообщалось, что Великобритания просит США подписать документы по поставке на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 MLRS американского производства в течение нескольких недель. Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон обсудил план реэкспорта американских РСЗО с американским лидером Джо Байденом.