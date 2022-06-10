Япония пообещала следить за действиями российских судов в Тихом океане

Минобороны Японии пообещало следить за действиями судов России в районе Хоккайдо

Власти Японии продолжат пристально следить за действиями российских судов в Тихом океане в районе острова Хоккайдо. Об этом заявил глава Минобороны Нобуо Киси, цитату приводит ТАСС.

Он пообещал, что уделит особое внимание возможным учениям России у региона Санрику на северо-востоке острова Хонсю. «Есть вероятность, что Москва нацелена на демонстрацию возможностей действий на Дальнем Востоке одновременно с вторжением на Украину. Мы продолжим вести сбор информации и с высокой обеспокоенностью следить за оповещениями», — отметил министр.

3 июня более 40 боевых кораблей и судов обеспечения и около 20 летательных аппаратов Тихоокеанского флота России начали плановые учения в дальней морской зоне. Они должны завершиться 10 июня.

Японские власти на фоне спецоперации России на Украине неоднократно высказывали недовольство действиями российских судов в Тихом океане и подчеркивали, что военные корабли России и Китая в период с января по апрель 2022-го вдвое чаще проходили через прилегающие к Японии проливы по сравнению с прошлыми годами