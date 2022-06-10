В Москве подорожали новые квартиры

С мая 2019 года стоимость квадратного метра в новостройках Москвы выросла на 73 процента

За три года с мая 2019 года в Москве стоимость квадратного метра в новостройках подорожала на 73 процента. Об этом говорится в материалах агентства риелтора Ярослава Кобаладзе, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

В мае 2022 года стоимость «квадрата» достигла 322,1 тысячи рублей — на 135,7 тысячи больше, чем три года назад. Наибольший рост в процентах зафиксировали в Восточном административном округе (ВАО) столицы — показатель повысился на 90,7 процента и достиг 319,7 тысячи рублей. Меньше всего новостройки подорожали в Северо-Восточном округе — на 69,68 процента до 329,1 тысячи рублей.

Что касается изменения стоимости в абсолютных значениях, то сильнее всего новые квартиры подорожали в Центральном административном округе — средняя стоимость выросла до 819,9 тысячи рублей. Наиболее скромный рост отметили в Юго-Восточном округе — показатель достиг 294,7 тысячи рублей.

Ранее в компании Est-a-Tet выяснили, что с начала года к июню 2022 года больше всего жилье бизнес-класса подорожало в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы — средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте увеличилась на 21,5 процента, до 515,1 тысячи рублей.