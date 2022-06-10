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В Запорожской области предложили возродить производство «Запорожца»

Власти Запорожской области предложили возродить производство «Запорожца»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Власти Запорожской области предложили возродить производство «Запорожца», сделав из него нормальный и востребованный автопром, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Запорожский автомобильный завод — самодостаточный комплекс. «В годы так называемой незалежности его пытались разрушить и узаконить автомобильную контрабанду… Но это вполне современное производство с несколькими цехами», — отметил Рогов.

Он добавил, что если его включать в единую цепочку производства в рамках большой России — это будет очень полезно, поможет в импортозамещении и насыщении рынка отечественным автопромом.

«Мы же видим, как хорошо люди восприняли возрождение торговой марки "Москвич"… Почему бы нам не возобновить [производство] "Запорожца"… Понятно, не те знаменитые горбатые, ушатые… А вполне нормальный автопром, который будет востребован», — сказал Рогов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской области, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. В Запорожье и Херсонской области были созданы военно-гражданские администрации.

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Марина Совина
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