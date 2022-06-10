Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожье рассказали о продаже зерна в Америку

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о продаже зерна в Америку через третьи страны

Фото: Unsplash

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Северная Америка закупает зерно на освобожденных территориях региона через третьи страны. Его слова приводит ТАСС.

Рогов назвал регион «закромами Родины» и «всегда житницей юга Руси». По его словам, еще в советские годы в Запорожье были «очень большие урожаи зерна». При этом каждый собранный миллион тонн зерна отмечали вымпелами, наградами и премиями.

«К нам обращаются сельхозпроизводители, которым некуда девать зерно от его переизбытка еще с прошлогоднего урожая. Поэтому начали искать рынки сбыта и достаточно быстро, помимо российского рынка сбыта, договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, кстати, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью — понятно, через посредников и по хитрым схемам, но суть в этом», — рассказал Рогов.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Севастополя объяснили срабатывание системы ПВО
В Запорожской области заявили о появлении банков России в ближайшие дни
В Сербии экс-генерала СБУ задержали за контрабанду
В Запорожье рассказали о продаже зерна в Америку
В Китае заявили о готовности к военным действиям
Байден обвинил зарубежных судовладельцев в резком росте цен на перевозки из Азии
Стало известно о заморозке проекта об электронных паспортах в России
В Запорожской области объявили о начале выдачи российских паспортов
Украинские военные обстреляли Волчанск во время раздачи гуманитарной помощи
Байдена обвинили в причинении «невероятной боли» народу США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.