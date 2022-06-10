В Запорожье рассказали о продаже зерна в Америку

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о продаже зерна в Америку через третьи страны

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Северная Америка закупает зерно на освобожденных территориях региона через третьи страны. Его слова приводит ТАСС.

Рогов назвал регион «закромами Родины» и «всегда житницей юга Руси». По его словам, еще в советские годы в Запорожье были «очень большие урожаи зерна». При этом каждый собранный миллион тонн зерна отмечали вымпелами, наградами и премиями.

«К нам обращаются сельхозпроизводители, которым некуда девать зерно от его переизбытка еще с прошлогоднего урожая. Поэтому начали искать рынки сбыта и достаточно быстро, помимо российского рынка сбыта, договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, кстати, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью — понятно, через посредников и по хитрым схемам, но суть в этом», — рассказал Рогов.

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