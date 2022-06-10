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В ЛНР сообщили о значительных потерях ВСУ в районе Золотого

Народная милиция ЛНР сообщила о значительных потерях украинских войск в районе Золотого

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери во время боестолкновений в районе города Золотое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).

«НМ ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжает наступательные действия в районе Золотого, так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понес значительные потери в бронетехнике и живой силе», — говорится в сообщении.

Ранее замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин назвал места самых ожесточенных боев с украинскими войсками в Донбассе. Они, по его словам, происходят в районе Славянска, Северодонецка и Лисичанска.

9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о скором взятии под контроль Лисичанска в ЛНР. За день до этого, по его словам, было разгромлено формирование теробороны и сил специальных операций Украины в количестве 58 человек.

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Алевтина Запольская
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