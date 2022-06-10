Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Правительство Грузии запретило президенту посетить Украину

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что правительство запретило ей посетить Украину
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Vincent Kessler / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство запретило ей посетить Украину, Польшу и Францию, передает ТАСС.

«Я хотела посетить Францию, Польшу и даже Украину, с которой мы вместе в этом деле и которой мы должны быть благодарны, иначе не было бы ускоренного процесса [по предоставлению Грузии статуса] кандидата [на вступление в Евросоюз], однако мне отказали в этом путешествии», — сказала Зурабишвили.

По ее словам, правительство не разрешило ей совершить визиты, пояснив, что «уже все сделало для поддержки процесса получения статуса кандидата».

Ранее министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе объяснил отказ Тбилиси передать оружие Украине попыткой избежать нового конфликта.

Украина, Грузия и Молдавия подали заявки на вступление в Евросоюз после того, как Россия начала специальную военную операцию на украинской территории.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Набиуллина предупредила о проблемах с инфляцией из-за нефтяного эмбарго
Психолог назвала последствия «зависания» в телефоне при живом общении в паре
В Госдуме отреагировали на понижение ключевой ставки
Дептранс анонсировал ночной велофестиваль в Москве
Назван эффективный способ сжечь жир на животе
Правительство Грузии запретило президенту посетить Украину
Чубайс покинет еще один пост в России
Тихоокеанский флот отработал нанесение ударов по кораблям условного противника
Стало известно место проведения матча за Суперкубок России
Российских лжеврачей объявили в розыск за обман семей с детьми с ДЦП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.