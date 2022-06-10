Правительство Грузии запретило президенту посетить Украину

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что правительство запретило ей посетить Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство запретило ей посетить Украину, Польшу и Францию, передает ТАСС.

«Я хотела посетить Францию, Польшу и даже Украину, с которой мы вместе в этом деле и которой мы должны быть благодарны, иначе не было бы ускоренного процесса [по предоставлению Грузии статуса] кандидата [на вступление в Евросоюз], однако мне отказали в этом путешествии», — сказала Зурабишвили.

По ее словам, правительство не разрешило ей совершить визиты, пояснив, что «уже все сделало для поддержки процесса получения статуса кандидата».

Ранее министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе объяснил отказ Тбилиси передать оружие Украине попыткой избежать нового конфликта.

Украина, Грузия и Молдавия подали заявки на вступление в Евросоюз после того, как Россия начала специальную военную операцию на украинской территории.