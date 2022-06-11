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Приостановившие контракты легионеры вернулись в клуб РПЛ

Бразилец Кайо и колумбиец Джон Кордоба вернулись в расположение «Краснодара»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бразилец Кайо и колумбиец Джон Кордоба вернулись в расположение «Краснодара». Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Футболисты проводят первые втягивающие тренировки в команде. Также сообщается, что в клуб вернулся Даниил Уткин, который с июля 2021 года находился в аренде в «Ахмате».

Ранее сообщалось, что три легионера захотели вернуться в «Краснодар». Помимо Кайо и Кордоба, готовиться к новому сезону в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) планирует американец Кристиан Рамирес. Действие контрактов игроков было приостановлено по их инициативе, они покинули страну и тренировались самостоятельно.

Всего «Краснодар» приостановил соглашения с восемью иностранными игроками. Команда доигрывала сезон преимущественно с своими воспитанниками в составе. Также клуб покинул немецкий тренер Даниэль Фарке и его ассистенты. Новым главным тренером стал Александр Сторожук.

По итогам сезона-2021/2022 «Краснодар» набрал 50 очков и занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Дарья Коршунова
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