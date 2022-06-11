Арестован экс-министра транспорта Приморья

Экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Приморья Свяченовского заключили под стражу

Суд во Владивостоке заключил под стражу бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктора Свяченовского по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, передает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

«Только что с учетом позиции прокуратуры края Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктору Свяченовскому сроком на 1 месяц 25 суток», — заявил информатор.

Накануне, 10 июня, экс- министра задержали по делу о злоупотреблениях полномочиями. В рамках уголовного дела СУСК РФ по Приморскому краю возбудило второе, по статье «подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями», отношении бывшего первого заместителя начальника ФКУ ДСД « Дальний Восток» Дмитрия Бабака,. Он работает первым заместителем руководителя ФКУ «Центавтомагистраль».

