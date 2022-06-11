Кадыров поддержал смертный приговор суда ДНР иностранным наемникам

Глава Чечни Кадыров поддержал смертный приговор Верховного суда ДНР иностранным наемникам

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал смертный приговор Верховного суда ДНР иностранным наемникам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«У этих людей руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание за совершенные преступления. Другим наемникам это хороший повод задуматься, а стоит ли это их жизней», — заявил он.

Кадыров выразил удивление касательно реакции британского политического истеблишмента, считающего приговор нелегитимным. «Якобы британские наемники на самом деле должны считаться военнопленными», — пояснил он. При этом глава Чечни напомнил, что один из осужденных, британец Пиннер Шон, находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и был признан террористом. «Но когда речь идет об Украине, для Запада националисты всегда становятся героями, а наемники и террористы — истинными благодетелями», — добавил он.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего Шона Пиннера, а также 28-летнего британца Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и в совершении преступления группой лиц. Иностранцы были приговорены к смертной казни.