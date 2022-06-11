Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров поддержал смертный приговор суда ДНР иностранным наемникам

Глава Чечни Кадыров поддержал смертный приговор Верховного суда ДНР иностранным наемникам

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал смертный приговор Верховного суда ДНР иностранным наемникам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«У этих людей руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание за совершенные преступления. Другим наемникам это хороший повод задуматься, а стоит ли это их жизней», — заявил он.

Кадыров выразил удивление касательно реакции британского политического истеблишмента, считающего приговор нелегитимным. «Якобы британские наемники на самом деле должны считаться военнопленными», — пояснил он. При этом глава Чечни напомнил, что один из осужденных, британец Пиннер Шон, находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и был признан террористом. «Но когда речь идет об Украине, для Запада националисты всегда становятся героями, а наемники и террористы — истинными благодетелями», — добавил он.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего Шона Пиннера, а также 28-летнего британца Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и в совершении преступления группой лиц. Иностранцы были приговорены к смертной казни.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский разрешил отправлять бойцов теробороны в зону боевых действий
Москвичам раскрыли размер штрафа за купание в неположенных местах
Кадыров поддержал смертный приговор суда ДНР иностранным наемникам
Бывший чемпион UFC оценил свои шансы в бою с Чимаевым
Новый владелец раскрыл подробности перезапуска «Макдоналдса» в России
Адвокат Виктора Бута назвал «самый честный» вариант его обмена
Москвичи раскрыли судьбу медведя с закрытия Олимпиады-80
Британские таксисты начали массово увольняться из-за роста цен на бензин
Чемпион мира по танковому биатлону погиб в боях на Украине
Медведев вышел в финал турнира в Хертогенбосе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.