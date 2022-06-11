Спецпредставитель Китая Сяомин: НАТО 78 дней бомбила Югославию без санкций Совбеза ООН

НАТО 78 дней бомбила Югославию без санкций Совета безопасности ООН. Такую неприятную правду для альянса раскрыл спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин в Twitter.

По его словам, 23 года назад НАТО сбросила 420 тысяч бомб массой 22 тысячи тонн, в том числе 15 тонн обедненного урана. В результате взрывов погибли свыше 2500 человек, включая 79 детей. Кроме того, более миллиона человек стали беженцами, уточнил дипломат.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово», армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), которая в тот период состояла из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военную операцию начали без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения Запада, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали гуманитарную катастрофу.

По информации врачей, применение авиацией альянса в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что в настоящее время Сербия остается лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе.