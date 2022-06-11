В Китае раскрыли неприятную для НАТО правду
НАТО 78 дней бомбила Югославию без санкций Совета безопасности ООН. Такую неприятную правду для альянса раскрыл спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин в Twitter.
По его словам, 23 года назад НАТО сбросила 420 тысяч бомб массой 22 тысячи тонн, в том числе 15 тонн обедненного урана. В результате взрывов погибли свыше 2500 человек, включая 79 детей. Кроме того, более миллиона человек стали беженцами, уточнил дипломат.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово», армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), которая в тот период состояла из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военную операцию начали без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения Запада, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали гуманитарную катастрофу.
По информации врачей, применение авиацией альянса в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что в настоящее время Сербия остается лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе.