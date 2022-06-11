Украинские дипломаты в Венгрии попытались сорвать концерт

Украинские дипломаты в Будапеште попытались сорвать концерт в Российском культурном центре

Украинское посольство в Будапеште попыталось сорвать концерт фортепианной музыки пианистки Валентины Лисицы, состоявшийся в Российском культурном центре, об этом сообщили в Telegram-канале российского дипломатического ведомства в Венгрии.

Мероприятие было приурочено ко Дню России, который празднуется 12 июня. Как уточнило российское посольство, украинские коллеги попытались сорвать концерт уроженки Киева в Российском культурном центре (РКЦ). Они направили соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште.

Дипломаты из Москвы подчеркнули, что своей «пиар-акцией» представители Киева только подогрели интерес к мероприятию.

Изначально выступление Лисицы было запланировано на 3 июня в «Летнем театре» на острове Маргит. Затем его отменили из-за «подсказки» украинского посольства. Лисица придерживается отличного от официальной позиции Киева мнения по поводу кризиса на Украине.

Ранее в российском МИД заявили, что нарушения прав граждан РФ в странах «коллективного Запада» стали массовыми после начала спецоперации страны на Украине.