Путин наделил Минобороны полномочиями устанавливать стандарты медпомощи военным

Минобороны наделили полномочиями устанавливать стандарты для оказания медпомощи военным

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минобороны полномочиями по установлению перечня состояний, при которых военнослужащим оказывается первая помощь в условиях военного времени и ведения боевых действий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Новыми нормами, в частности, устанавливается, что Минобороны разрабатывается и утверждаются перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, а также правила ее оказания, стандарт оснащения аптечек и комплектов медицинского имущества. При этом федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, могут устанавливать особенности их оснащения.

Кроме того, порядок организации подготовки военнослужащих и специалистов медорганизаций, частей и медицинских подразделений к проведению мероприятий по оказанию первой помощи также разрабатывается и утверждается оборонным ведомством.

Введение данной нормы позволит учитывать особенности медицинского обеспечения Вооруженных сил (ВС) России, а также других войск, воинских формирований и органов при выполнении ими задач по предназначению.