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Путин наделил Минобороны полномочиями устанавливать стандарты медпомощи военным

Минобороны наделили полномочиями устанавливать стандарты для оказания медпомощи военным

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минобороны полномочиями по установлению перечня состояний, при которых военнослужащим оказывается первая помощь в условиях военного времени и ведения боевых действий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Новыми нормами, в частности, устанавливается, что Минобороны разрабатывается и утверждаются перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, а также правила ее оказания, стандарт оснащения аптечек и комплектов медицинского имущества. При этом федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, могут устанавливать особенности их оснащения.

Кроме того, порядок организации подготовки военнослужащих и специалистов медорганизаций, частей и медицинских подразделений к проведению мероприятий по оказанию первой помощи также разрабатывается и утверждается оборонным ведомством.

Введение данной нормы позволит учитывать особенности медицинского обеспечения Вооруженных сил (ВС) России, а также других войск, воинских формирований и органов при выполнении ими задач по предназначению.

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Варвара Кошечкина
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