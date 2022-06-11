The Drive: экипаж пролетевшего через страны НАТО таинственного «русского» самолета исчез

Экипаж пролетевшего через шесть стран НАТО таинственного самолета исчез, пишет The Drive со ссылкой на публикации европейской прессы.

Отмечается, что самолет поднялся в воздух в Литве, после чего пролетел над Венгрией, Польшей, Словакией, Сербией и Румынией. Летательный аппарат перемещался близко к земле, при этом на отдельных этапах его сопровождала истребительная авиация, которая пришла к выводу, что самолет не представляет угрозы. Приземлился летательный аппарат, произведенный компанией Beechcraft, в Болгарии, где был обнаружен уже без экипажа. В ходе перелета у самолета были отключены транспондеры.

Отмечается, что летательный аппарат был куплен неизвестной организацией в Литве, при этом один из трех покупателей разговаривал с продавцом на русском языке. По словам продавца, другие люди могли быть украинцами, румынами или болгарами.

В марте в Хорватии разбился советский многоразовый оперативно-тактический разведывательный беспилотный Ту-141 «Стриж». Тогда же местная телекомпания со ссылкой на источник в Минобороны страны сообщила, что летательный аппарат нес 120-килограммовую авиабомбу. На обломках корпуса Ту-141 «Стриж», упавшего в Загребе, была обнаружена красная звезда.