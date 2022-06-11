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Посол Украины в Анкаре рассказал об антизападных настроениях жителей Турции

Посол Украины Боднар рассказал об антизападных настроениях жителей Турции

Фото: Shutterstock

Посол Киева в Анкаре Василий Боднар рассказал об антизападных настроениях жителей Турции, которые считают, что в конфликте на Украине виноваты Соединенные Штаты и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если вы спросите, в чем причина конфликта, то 50 процентов скажут, что в этом виноваты США и НАТО», — заявил дипломат. По его словам, есть разговоры о том, что не НАТО защищает Украину, а наоборот.

Ранее сообщалось, что Россия может присвоить Турции статус привилегированного партнера — это позволит Анкаре увеличить свой рынок сбыта. Турция заинтересована в масштабировании своей экономики.

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Алиса Дмитриева
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