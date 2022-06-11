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Генпрокуратура ЛНР обнаружила схрон боеприпасов в Кременной

В Кременной ЛНР на территории предприятия обнаружили схрон боеприпасов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На территории одного из предприятий в Кременной Луганской Народной республики (ЛНР) обнаружили схрон боеприпасов, сообщила генпрокуратура республики в Telegram-канале.

«Изъяты два самодельных взрывных устройства, 27 выстрелов ОГ (ПГ), 3 взрывателя, 21 мина, 2 РПГ-19, 8 стартовых пороховых зарядов, 2 гранаты Ф-1 и РГД-5, 150 патронов калибром 5.45 пс и 28 гранатометных выстрелов ВОГ-17», — сказано в сообщении ведомства.

По факту изъятия боеприпасов ведется проверка.

19 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что город Кременная перешел под контроль республики.

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Варвара Кошечкина
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