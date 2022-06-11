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В российском городе легкомоторный самолет перевернулся на воде

СК РФ: легкомоторный самолет сел на воду вблизи Самары и получил повреждения

Фото: Telegram-канал «СамараДТП | samara.dtp.official»

Легкомоторный самолет, пытавшийся взлететь, перевернулся при приводнении и получил повреждения вблизи Самары. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России, пишет ТАСС.

По предварительным данным, днем в субботу, 11 июня, самолет Ra 3207G сел на воду в Грязном затоне возле Самары. Информация о пострадавших, а также обстоятельства и причины происшествия выясняются.

«По предварительной информации, собственник пытался взлететь, не смог, перевернулся, жертв нет», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится проверка, на место происшествия выехали следователи.

Ранее в Красноярском крае при падении легкомоторного самолета погиб один человек. «По предварительным данным, в районе Нарвы, карьеры. Десять километров от Нарвы на восток. Вроде один погибший», — рассказал собеседник агентства.

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Юлия Ямпольская
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