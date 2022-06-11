Россия предложила США немедленно начать обсуждение договора на смену СНВ

Посол России в США Антонов предложил немедленно начать обсуждение договора на смену СНВ

Российский посол в США Анатолий Антонов в беседе с РИА Новости рассказал, что отсутствие какого-либо рода контактов с Москвой по проблемам стратегической стабильности не выгодно для Вашингтона. По его словам, Россия предлагает немедленно приступить к обсуждению документа на смену договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

«Через несколько лет — в 2026 году — он истечет. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», — заявил дипломат.

Он также отметил, что работу обеих стран по данной теме не стоит откладывать и призвал начать работать над заменой договора «уже сейчас».

Ранее профильный помощник главы Госдепартамента Мэллори Стюарт подчеркнула, что США хотят сохранить ограничения на ядерный арсенал России по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, а также ввести лимиты на новые типы оружия, в том числе тактического.