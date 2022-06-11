Рогозин рассказал об изучении НЛО

Рогозин заявил, что специалисты РАН уже давно изучают НЛО

Специалисты Российской академии наук (РАН) уже давно занимаются изучением явлений, связанных с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Заявление главы госкорпорации передает ТАСС.

«Если говорить о конкретных фактах, которые, может быть, за историю человечества на Земле имели место, так называемые НЛО, о чем НАСА говорит, то хочу сказать, что эти исследования велись и ведутся у нас в [Российской] академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются», — заявил гендиректор.

По его словам, в 99,9 процентах случаев НЛО представляют собой атмосферные или физические явления, которые не связаны с гипотезой об инопланетном происхождении неопознанных летающих объектов. «Но мы допускаем, что такого рода явления могли иметь место», — сказал он.

В июне НАСА объявило о запуске проекта по изучению НЛО с участием ведущих ученых для лучшего понимания аномальных атмосферных явлений.