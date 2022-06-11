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Китайская делегация покинула зал во время выступления Зеленского

На саммите Shangri La Dialogue китайская делегация покинула зал на выступлении Зеленского

Фото: Caroline Chia

На азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» (Shangri La Dialogue) китайская делегация покинула зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем онлайн-выступлении Зеленский заявил о риске голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна с Украины.

Саммит проходит с 10 по 12 июня в Сингапуре. В нем принимают участие главы оборонных ведомств, высокопоставленные лица и представители деловых кругов из азиатских и западных стран.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона Ллойд Остин прокомментировал проблему экспорта украинского зерна и раскрыл позицию США по этому вопросу. Остин рассказал о способе вывоза товара и назвал дипломатию приоритетом США в этой ситуации.

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Алиса Дмитриева
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