Историк Хомский: членство Украины в НАТО несет риск повторения плана «Барбаросса»

Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский порассуждал о членстве Украины в НАТО и вспомнил план «Барбаросса» в беседе с Massachusetts Peace Action.

Эксперт обратил внимание на то, что между Россией и Украиной отсутствуют значимые естественные преграды, что может быть использовано для вторжения на российскую территорию. «Нацистское вторжение прокатилось по территории Украины. Между Киевом и Москвой не существует обороноспособных границ, сплошная плоская равнина. Я считаю, что все предельно прозрачно», — сказал он.