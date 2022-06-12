NYT назвала отказавшиеся вступить в коалицию США против России страны

NYT: страны БРИКС отказываются вступить в коалицию США против России

Многие страны Азии, Африки и Латинской Америки поддерживают связи с Россией, несмотря на попытки США изолировать Москву. Об этом заявили обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг американской газеты The New York Times.

В статье они перечислили страны, которые сопротивляются требованиям Вашингтона в отношении России. В частности, ввести антироссийские санкции и предоставить Украине военную помощь отказались Бразилия, Индия и арабские страны Персидского залива. По мнению публицистов, Россия смогла добиться восстановления рубля благодаря сохранению торговых отношений со странами БРИКС, а также Венесуэлой и Таиландом.

Джейкс и Вонг напомнили, что Китай осудил попытки Вашингтона расширить коалицию против России. Более того, Уганда, Пакистан и Вьетнам обвинили возглавляемую США коалицию в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине, добавили они. По словам авторов материала, американские чиновники признают трудности, связанные с попытками убедить другие страны привести свои интересы в соответствие со стремлением США изолировать Россию.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у недружественных стран не получается и не получится изолировать Россию. По его мнению, в России все считают это невозможным.