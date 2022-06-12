Рекорд Шумахера по длительности карьеры в «Формуле-1» побили

Фернандо Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера по длительности карьеры в «Формуле-1»

Испанский гонщик Alpine Фернандо Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера по длительности карьеры в «Формуле-1». Об этом сообщается на странице чемпионата в Twitter.

Представитель Испании дебютировал в гоночной серии в 2001 году на этапе в Австралии. В воскресенье, 12 июня 2022 года, он выступит на Гран-при Азербайджана. Таким образом, он соревнуется в «Формуле-1» 21 год, три месяца и восемь дней.

Продолжительность карьеры Шумахера составляет 21 год и три месяца. Последний раз он выходил на старт на Гран-при Бразилии в 2012 году.

Алонсо дважды становился чемпионом мира, выиграв общий зачет «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах. На счету Шумахера семь чемпионских титулов. С декабря 2013-го немец восстанавливается после черепно-мозговой травмы, полученной во время катания на горных лыжах.