МАГАТЭ сообщило о восстановлении передачи данных с Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил о восстановлении передачи данных с Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении дистанционной передачи данных о гарантиях с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине, которое было прервано 30 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой заявление на генерального директора организации Рафаэля Гросси.

«Передача данных о гарантиях с Запорожской атомной электростанции на Украине в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене была восстановлена сегодня утром после почти двухнедельного технического перерыва», — говорится в сообщении.

Гросси подчеркнул, что дистанционная передача данных по гарантиям является важным аспектом применения гарантий МАГАТЭ. «Однако она не заменяет физического присутствия инспекторов МАГАТЭ на атомной электростанции для регулярной проверки ядерных материалов», — добавил он.

Как отмечает агентство, ЗАЭС находится под контролем российских сил, но управляется украинским персоналом.

В конце мая сообщалось, что МАГАТЭ находится в контакте с Россией и Украиной по вопросу организации допуска на Запорожскую АЭС в Энергодаре, где, по словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, находится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана.