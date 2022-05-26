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МАГАТЭ обратилось к России после заявления о десятках тонн плутония на ЗАЭС

Песков сообщил о контактах с МАГАТЭ по поводу поездки на Запорожскую АЭС в Энергодаре

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится в контакте с Россией и Украиной по вопросу организации допуска на Запорожскую АЭС в Энергодаре, где, по словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, находится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, для организации этой поездки необходимо урегулировать целый ряд логистических и технических вопросов. «С какой стороны заезжать, с какой территории, через какие КПП, на каком транспорте. Все эти детали они сейчас согласуют», — рассказал он.

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Ранее Гросси на Давосском экономическом форуме заявил о колоссальных запасах ядерного топлива на Запорожской АЭС. Он также отметил, что агентство хочет быть уверенным, что эти запасы не пропали. Директор МАГАТЭ выразил надежду, что представителям агентства удастся отправиться на АЭС.

Курирующий проекты в сфере атомной промышленности замруководителя департамента в Институте энергетики и финансов Сергей Кондратьев в разговоре с «Лентой.ру» допустил, что такие объемы обогащенного урана и плутония могут быть достаточными для производства ядерного оружия.

Оператор АЭС Украины «Энергоатом» назвал эту информацию фейковой. «На Запорожской атомной электростанции ни уран, ни плутоний, которые можно было использовать в военных целях, не сохранялись и не хранятся», — утверждает компания.

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Варвара Кошечкина
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