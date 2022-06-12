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В ДНР ответили на слова Киссинджера о слабости России

Комбат Ходаковский заявил, что в случае войны союзники США станут «ядерными могильниками»

Фото: Dan Meyers / Unsplash

В случае ядерной войны Украина, Польша и другие союзники США станут ядерными могильниками, а ставка России на ядерное оружие вместо наращивания военных сил не является проявлением слабости. Так на слова бывшего госсекретаря и экс-советника президента США по национальной безопасности Генри Киссинджера ответил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.

«Мы никогда не считали, что можем противостоять всему блоку НАТО, поэтому совершенствовали ядерное оружие. Не знаю, как там Америке, но Украине с Польшей и еще с десятком стран-лимитрофов — быть ядерным могильником в случае чего, а мы — в рай. Только нужно сперва прихватить как можно больше Украины, чтобы и они тоже в рай — мы же своих не бросаем?» — заявил комбат.

Ходаковский также отметил, что, по логике высказывания Киссинджера, эвакуация коалиционных сил из Афганистана летом 2021 года тоже должна была «низвести США из гегемона в статус региональной державы», но этого ожидаемо не случилось.

Ранее командир «Востока» высказался о темпах спецоперации на Украине. «Хочу подкрепить свою мысль о том, что идем мы — мы побеждаем, и не идем — мы тоже побеждаем», — написал он, уточнив, что не имеет в виду «тактику стояния». По его словам, при подобной стратегии от Донецка «скоро ничего не останется».

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Дмитрий Сотак
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