Великобритании предрекли рецессию из-за Джонсона

«Би-би-си»: политическая неопределенность может привести к рецессии в Великобритании

Политическая неопределенность, возникшая из-за премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, может привести к экономической рецессии в стране. Такое будущее Соединенному Королевству предрек глава Конфедерации британской промышленности Тони Данкер, передает ТАСС со ссылкой на «Би-би-си».

«Нам нужно, чтобы (...) премьер-министр [Борис Джонсон] и министр финансов [Риши Сунак] привлекли все правительство к решению проблем, вместе председательствовали на встречах кабмина и быстро принимали важные решения, не дожидаясь согласования проекта бюджета», — сказал Данкер.

По мнению эксперта, если британские власти не начнут совершать активные действия для поддержки экономики, то в будущем это может подорвать уверенность предпринимателей и спровоцировать рецессию в стране.

Данкер подчеркнул, что меры, направленные на поддержку бизнеса и обеспечение благоприятного инвестиционного климата, позволят стабилизировать экономическую ситуацию в Великобритании на фоне резкого роста цен на электроэнергию, топливо и продовольствие, а также на другие виды товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что Джонсон стал терять популярность среди однопартийцев и сторонников консерваторов после парламентского доклада о «патигейте» — незаконных в период пандемии вечеринок. Кроме того, премьер Великобритании занял последнее место в рейтинге доверия к министрам, входящим в действующее правительство.

Вскоре после этого прошло голосование по вопросу вынесения вотума недоверия главе британского правительства. Тем не менее итогам голосования Джонсон сохранил пост премьер-министра страны.