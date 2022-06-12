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Политолог заявил о подготовке Польши к возможной войне с Россией

Политолог Суздальцев заявил, что Польша готовится к возможной войне с Россией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью порталу «Украина.ру» заявил, что Польша готовится к возможной войне с Россией. Также он рассказал, в каком состоянии сегодня находится польская армия.

По словам Суздальцева, численность армии Польши меньше, чем у Украины. При этом эксперт отметил, что польские военные боеспособнее и мотивированнее украинских, потому что ненависть к России им «прививают с детского сада». «Польский солдат — храбрый солдат. Мы помним его по Второй мировой войне, когда Польша была союзником СССР», — подчеркнул он.

Политолог отметил, что Польша всегда проигрывала в штабах, а не на поле боя. «Потому что очень высокий уровень самомнения со времен Средневековья приводил польскую армию к катастрофе», — объяснил эксперт.

Ранее Суздальцев заявил, что если Польша решится отправить своих военных на помощь Киеву, то НАТО не станет заступаться за Варшаву. По мнению политолога, альянс поможет польской армии всем необходимым, но при этом не будет вступать в военный конфликт с Москвой.

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Олег Давыдов
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