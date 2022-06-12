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Спорт

Победу чемпионки UFC Шевченко посчитали ограблением

Генри Сехудо и другие бойцы UFC усомнились в справедливости победы Валентины Шевченко

Фото: Paul Miller / Reuters

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо, а также действующие спортсмены Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) посчитали победу Валентины Шевченко над Талией Сантос спорной. Дискуссии по поводу поединка разгорелись в Twitter.

Сехудо признался, что явлется фанатом Шевченко, однако обратил внимание на проблемы с системой подсчета очков в MMA. Американец призвал к изменениям, усомнившись в справедливости исхода. Боец UFC Лэндо Ванната открыто назвал результат схватки ограблением Талии Сантос. Ракель Пеннингтон также заявила, что считает именно бразильянку победительницей.

Шевченко одержала победу раздельным решением над Сантос на турнире UFC 275 в Сингапуре. Двое судей отдали победу киргизской девушке-бойцу (48-47, 49-46), третий судья посчитал Сантос победительницей (48-47).

Шевченко в седьмой раз подряд защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. На ее счету 23 победы при трех поражениях в MMA.

Николай Костюков
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