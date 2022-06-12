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Российские звезды начали распродавать вещи из своего гардероба

Киркоров, Караулова, Лорак, Розенбаум и Рудковская начали продавать люксовые вещи

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российские звезды начали распродавать вещи из своего гардероба на новой платформе, созданной специально для объявлений о люксовой одежде. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает KP.RU.

По данным издания, там представлены предметы гардероба певца Филиппа Киркорова, исполнительниц Ани Лорак и Юлианны Карауловой, а также продюсера Яны Рудковской, эксперта моды Эвелины Хромченко и Мелании Кондрахиной, дочери Тины Канделаки.

Киркоров распродает вещи нестандартных размеров — от XL до 5XL. В числе лотов есть самые дорогостоящие — коллекционная кожаная куртка Adidas за 205 тысяч рублей, черный тренч Yohji Yamamoto за 210 тысяч рублей и зеленая утепленная косуха Philipp Plein за 235 тысяч рублей.

Ани Лорак опубликовала объявления, где самый ценный лот — платье-балахон Tony Ward за 128 тысяч рублей. При этом есть и вполне бюджетные наряды. Например, черное платье Armani за семь тысяч рублей.

Рудковскую видели на платформе с объявлениями о продаже кожаной куртки ее супруга, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко от Louis Vuitton. Цена лота первоначально составила почти три миллиона рублей, однако сейчас она снизилась до 1 миллиона 937 тысяч рублей. Помимо этого, продюсер продает красную рубашку Louis Vuitton, сейчас она стоит около 580 тысяч рублей.

У звезды «Модного приговора» и эксперта моды Хромченко можно найти кожаную рубашку за 264 тысячи рублей. У дочери телеведущей Тины Канделаки Желании Кондрахиной — сумку Bottega Veneta за более чем 100 тысяч рублей. У певицы Карауловой представлены на платформе уникальные украшения — можно приобрести ее кольцо с камнем в форме сердца от Tiffany за 155 тысяч рублей.

Как пишет KP.RU, «самый неожиданный продавец на звездной барахолке» — автор и исполнитель песен Александр Розенбаум. Он выставил на продажу 13 вещей из своего гардероба. В числе самых ценных оказался полосатый пиджак размера 2ХL от марки Tom Ford.

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Варвара Кошечкина
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