Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Вирус оспы обезьян обнаружили в человеческой сперме

Итальянские ученые выяснили, что вирус оспы обезьян может присутствовать в сперме человека

Фото: Lukas Barth / Reuters

Вирус оспы обезьян обнаружили в сперме человека, заявил генеральный директор Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя, слова которого приводит РИА Новости.

По данным агентства, итальянские ученые первыми в мире выяснили, что вирус оспы обезьян может присутствовать в семенной жидкости зараженного человека «в форме, способной к размножению».

Отмечается, что вирус обнаружили в сперме шести из семи пациентов, находящихся в клинике института. «Вирус был изолирован в лабораториях института из семенной жидкости, взятой у больного через шесть дней после появления температуры, и в культуре клеток оказался способным инфицировать и размножаться в лаборатории», — рассказали исследователи.

В настоящее время сотрудники итальянского института проводят исследования, необходимые для полного понимания механизмов передачи этого вируса человека к человеку. По мнению ученых, их работа поможет прояснить вопросы, связанные с гипотезой о передаче инфекции половым путем.

10 июня стало известно, что в Польше подтвердили первый случай заражения человека вирусом оспы обезьян. До этого сообщалось о заражениях в Великобритании, Испании, Португалии, Канаде, Германии, Франции и других странах. В России пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме оценили призывы Польши по предоставлению Украине ядерного оружия
Посетитель пришел в обновленный «Макдоналдс» с фирменным стаканчиком 1990 года
Оговорку Джорджа Буша-младшего назвали напоминанием о лицемерии США
Москвич пострадал от взрыва самогонного аппарата в квартире
В Совфеде отреагировали на требование дать Украине доступ к ядерному оружию
Российская теннисистка победила шестую ракетку мира и выиграла турнир WTA
В Европе заявили о «падении» настроений в Киеве
Напавшего на таксиста дважды ударили ножом и застрелили на глазах у полиции
МИД заявил о попытке США скрыть свою деятельность на постсоветском пространстве
Российский вратарь Василевский установил рекорд клуба НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.