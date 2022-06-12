Вирус оспы обезьян обнаружили в человеческой сперме

Итальянские ученые выяснили, что вирус оспы обезьян может присутствовать в сперме человека

Вирус оспы обезьян обнаружили в сперме человека, заявил генеральный директор Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя, слова которого приводит РИА Новости.

По данным агентства, итальянские ученые первыми в мире выяснили, что вирус оспы обезьян может присутствовать в семенной жидкости зараженного человека «в форме, способной к размножению».

Отмечается, что вирус обнаружили в сперме шести из семи пациентов, находящихся в клинике института. «Вирус был изолирован в лабораториях института из семенной жидкости, взятой у больного через шесть дней после появления температуры, и в культуре клеток оказался способным инфицировать и размножаться в лаборатории», — рассказали исследователи.

В настоящее время сотрудники итальянского института проводят исследования, необходимые для полного понимания механизмов передачи этого вируса человека к человеку. По мнению ученых, их работа поможет прояснить вопросы, связанные с гипотезой о передаче инфекции половым путем.

10 июня стало известно, что в Польше подтвердили первый случай заражения человека вирусом оспы обезьян. До этого сообщалось о заражениях в Великобритании, Испании, Португалии, Канаде, Германии, Франции и других странах. В России пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания.