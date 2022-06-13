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Лукашенко увидел санкционное давление на Белоруссию для «удушения» России

Лукашенко заявил, что Россию «будут душить до предела» санкциями вместе с Белоруссией

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Россию продолжат давить и «душить санкциями» вместе с Белоруссией, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.

«Сейчас понятно — Россию будут душить до предела, а заодно и нас. Чтобы Россия не смогла обойти санкции через Беларусь. Такова ситуация», — заявил Лукашенко в ходе совещания по вопросам совершенствования деятельности павильона страны на ВДНХ в Москве.

В связи со сложившейся ситуации вокруг Минска, особенно в экономической сфере, необходимо принимать нестандартные действия, так как работе на российском рынке Белоруссия «придает особое значение», заявил он. Лукашенко также отметил, что правительство мобилизует все ресурсы для эффективных действий на восточном направлении.

«Это не значит, что мы должны забыть другие рынки — и развивающихся стран, и традиционные наши рынки, Европейского союза, США. Но пока мы не можем там работать так эффективно, как работали мы до введения этих пакетов санкций», — сказал президент Белоруссии.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена раскололась из-за споров о том, как предотвратить глобальный продовольственный кризис, вызванный невозможностью вывезти зерно с территории Украины. Ряд чиновников захотели добиться частичного снятия санкций в отношении Белоруссии.

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Варвара Кошечкина
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