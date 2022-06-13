В МИД России высказались о диалоге с Францией по вопросам безопасности

Дипломат Парамонов: Москва не уходит от диалога с Парижем по безопасности на уровне МИД

Москва не уклоняется от предметного разговора с Парижем на уровне министров иностранных дел, во Франции уже осознают невозможность построения архитектуры европейской безопасности без России. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов в интервью РИА Новости.

Как заметил дипломата, невозможность и бессмысленность неизбежной адаптации архитектуры европейской безопасности к новым реалиям без России признает и президент Франции Эммануэль Макрон, недавно заявивший о необходимости сохранения диалога с Москвой «для поиска дипломатического решения конфликта и построения совместными усилиями нового равновесия в сфере безопасности в Европе, не поддаваясь соблазну унижения и реваншизма».

3 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать. Свои слова он объяснил тем, что в будущем странам придется сотрудничать с Москвой. «Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — сказал он.