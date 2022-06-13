В Европе обеспокоились британским проектом изменения договора по Brexit

Вице-президент ЕК Шефчович заявил о планах оценить британский проект договора по Brexit

Европейская комиссия обеспокоена проектом Великобритании об изменении договора по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit), документ нарушает основные элементы протокола по Северной Ирландии, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы с серьезной обеспокоенностью принимаем к сведению сегодняшнее решение правительства Великобритании внести на рассмотрение законопроект, нарушающий основные элементы протокола», — говорится в заявлении.

По словам Шефчовича, подобные решения в одностороннем порядке подрывают взаимное доверие. Вице-президент подчеркнул, что Еврокомиссия планирует оценить этот проект.

Ранее 13 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс представила проект закона, который в одностороннем порядке изменит протокол по Северной Ирландии, являющийся частью соглашения Brexit.

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