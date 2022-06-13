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В Европе обеспокоились британским проектом изменения договора по Brexit

Вице-президент ЕК Шефчович заявил о планах оценить британский проект договора по Brexit

Фото: Daniel Kalker/ Globallookpress.com

Европейская комиссия обеспокоена проектом Великобритании об изменении договора по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit), документ нарушает основные элементы протокола по Северной Ирландии, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы с серьезной обеспокоенностью принимаем к сведению сегодняшнее решение правительства Великобритании внести на рассмотрение законопроект, нарушающий основные элементы протокола», — говорится в заявлении.

По словам Шефчовича, подобные решения в одностороннем порядке подрывают взаимное доверие. Вице-президент подчеркнул, что Еврокомиссия планирует оценить этот проект.

Ранее 13 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс представила проект закона, который в одностороннем порядке изменит протокол по Северной Ирландии, являющийся частью соглашения Brexit.

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Марина Совина
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