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Спорт

Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в истории

Гольфист Тайгер Вудс возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачивемых атлетов в истории

Фото: Masters golf tournament / globallookpress.com

Forbes назвал самых оплачиваемых спортсменов в истории, сделав выборку из атлетов, чьи доходы превысили миллиард долларов. Рейтинг доступен на сайте издания.

Лидером рейтинга оказался американский гольфист Тайгер Вудс. За все время выступлений он заработал 1,72 миллиарда долларов. Карьера американца началась в 1996 году.

Вторую строчку занял португальский футболист Криштиану Роналду. Форвард «Манчестер Юнайтед» заработал 1,24 миллиарда долларов. Роналду — один из самых известных атлетов мира, что дает ему возможность получать солидные рекламные контракты.

На третьем месте расположился американский баскетболист Леброн Джеймс. 37-летний звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заключил пожизненный контракт с Nike. Его суммарные заработки оценили в 1,16 миллиарда долларов.

Николай Костюков
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