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Россия заявила о «размытой» роли Франции в мире

МИД России: самостоятельная роль Франции размывается и теряется в хоре чужих голосов
Алексей Парамонов

Алексей Парамонов . Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов заявил о размытой роли Франции в мире. Его слова приводит РИА Новости.

Парамонов заявил, что «прежде особый, неповторимый голос [Парижа] в решении общемировых задач и противостоянии по-настоящему глобальным вызовам размывается, а зачастую и полностью теряется в хоре чужих голосов».

По его словам, французская сторона также не прислушивается к призывам России в сфере безопасности. Он заявил, что Москва много лет предупреждает Париж о недопустимости игнорирования коренных российских национальных интересов, включая сферу обороны и безопасности в ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью региональной прессе заявил, что Россию нельзя унижать. «Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — сказал он. Президент Франции выразил уверенность в том, что Париж должен выполнять роль посредника в этом вопросе.

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Марина Совина
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