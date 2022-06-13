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«Боржоми» передадут правительству Грузии

Премьер-министр Грузии Гарибашвили сообщил, что владельцем «Боржоми» станет государство

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Правительство Грузии завершило переговоры с производителем минеральной воды «Боржоми» о передаче пакета акций и станет совладельцем предприятия. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.

«Мы успешно завершили переговоры с акционерами "Боржоми", и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом "Боржоми". Акции нам будут переданы безвозмездно. После этого наше государство станет совладельцем нашего, как говорится, национального достояния, гордости — "Боржоми"», — рассказал он.

В конце апреля сообщалось, что компания «Боржоми» приостановила работу из-за финансовых трудностей, вызванных ситуацией на Украине. В фирме заявили, что к сложностям с реализацией продукции добавился ограниченный доступ к банковским счетам.

В 2013 году контрольный пакет IDS Borjomi у наследников грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили (партнера Бориса Березовского) купила структура «Альфа-групп». В 2019 году «Альфа» продавала компанию Nestle, но сделка не прошла из-за разногласий в цене. Альфа-банк попал под санкции ЕС в феврале 2022 года.

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Анжелика Бережная
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