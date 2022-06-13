Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В МИД Литвы рассказали о «разочаровании» из-за прогресса России на Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис: прогресс России на Украине огорчает, Москва вряд ли проиграет

Фото: Janis Laizans / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в беседе с Foreign Policy заявил, что прогресс российской армии в спецоперации на Украине вызывает« разочарование».

По словам литовского дипломата, последние события в ходе конфликта говорят о низких шансах «нанести поражения» Москве.

«Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет», — сказал литовский министр.

По его мнению, Москва также успешно противодействует западным санкциям.

В конце апреля Ландсбергис призвал НАТО немедленно начать практическую подготовку к укреплению обороны Прибалтики на случай военного конфликта. Он пояснил, что необходимо увеличить численность военнослужащих и техники НАТО в странах Балтии. «Речь идет о размещении вместо сводного батальона передового базирования бригады с дополнительными средствами бронетехники, противовоздушной обороны, обороны с моря», — пояснил он.

Здесь и сейчас
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Чешский министр раскритиковал Макрона из-за России
Стала известна стоимость знаменитого дома архитектора Мельникова
В МИД Литвы рассказали о «разочаровании» из-за прогресса России на Украине
Названа стоимость ремейка The Last of Us в России
В Чехии сообщили о пользе западных санкций для России
Известный садовод назвал главное качество хорошего огородника
России предрекли сохранение позиций на мировом рынке продовольствия
Глава МИД Канады осудила появление своего представителя в российском посольстве
Развенчаны мифы о строительстве дома Мельникова
Французские министры оказались под угрозой увольнения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.