Лукашенко предложил усилить КГБ по направлениям разведки и информационной безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил усилить Комитет государственной безопасности (КГБ) по направлениям разведки, контрразведки, защиты конституционного строя и антитеррористической деятельности, а также создать направление для работы над информационной безопасностью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это в любой стране хлеб спецслужб. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений, где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси», — заявил политик.

По его словам, спецслужбы в современном мире приобретают все большее значение и должны модернизироваться в соответствии потребностями.

«Нам надо не какие-то там легкие изменения КГБ, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, к традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции, усиливать, может быть, уже существующие», — отметил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер раскрыл подробности спецоперации КГБ на Украине. Он рассказал, что после начала боевых действий несколько десятков граждан республики стали заложниками ситуации и оказались «фактически в плену», однако благодаря КГБ их удалось освободить и вернуть на родину.