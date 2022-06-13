Самый титулованный футболист «Реала» попрощался с клубом и расплакался

Бывший футболист «Реала» Марсело не сдержал слез на прощальной пресс-конференции

Бразильский защитник Марсело официально покинул мадридский «Реал» и простился с клубом и болельщиками на пресс-конференции. Об этом сообщает GiveMeSport.

Отмечается, что 34-летний игрок обороны не сумел сдержать слез на пресс-конференции. Марсело является самым титулованным игроком в истории клуба. На его счету в общей сложности 25 трофеев.

О готовящемся уходе Марсело сообщил после финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы обыграли «Ливерпуль». Для бразильца это стало пятой победой в ЛЧ.

Марсело выступал в «Реале» с 2007 года. На его счету 386 матчей и 26 голов за клуб. До перехода в стан сливочных бразилец защищал цвета «Флуминенсе».