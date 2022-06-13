СК начал расследование после теракта в Мелитополе и обстрела Донецка

В СКР сообщили о начале расследования после теракта в Мелитополе и обстрела Донецка

Следственный комитет России (СКР) начал расследование после теракта в Мелитополе и обстрела Кировского района Донецка. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что следователи СКР зафиксировали и будут расследовать действия «киевского режима против граждан Украины и Донбасса». В СКР также сообщили, что следователи выяснят обстоятельств произошедшего. Причастные лица будут привлечены к ответственности.

Устройство неизвестного происхождения взорвалось около здания ГУ МВД в Мелитополе в воскресенье, 12 июня. По данным замначальника ГУ МВД Алексея Селиванова, неизвестные прикрепили взрывной предмет к мусорному баку возле помещения ведомства. Уже известно, что мощность взорванного предмета составила около 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте. В итоге пострадали четыре человека.

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка ранее 12 июня. По предварительным данным, погиб один человек, были ранены пять мирных жителей, в том числе ребенок 2012 года рождения.