Раскрыто влияние оттока мигрантов на российскую экономику

В России оценили сообщения о сотнях тысяч уезжающих на родину мигрантов

Эксперты нескольких экономических отраслей оценили сообщения о массовом оттоке мигрантов из России на фоне действия санкций. О том, как сейчас складывается ситуация с трудовыми мигрантами и как она может повлиять на экономику, пишет РИА Новости.

Комментируя статью «Ведомостей», агентство отмечает, что бюджет таких государств, как Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, в значительной степени зависит от работающих за рубежом граждан. В частности, на денежные переводы из России в этих странах приходится 35,30 и 10 процентов ВВП.

Рассказывая журналистам о ситуации в сфере транспорта, председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Андрей Попков отметил, что ситуация с водителями в сфере такси складывается непростая: подскочила стоимость машин, топлива, запчастей. «Если не принять мер, рынок такси "ляжет", и водители будут работать за еду. Еще и "Яндекс" стал монополистом. Куда смотрит ФАС?» — задался вопросом он.

Агентство указывает, что после ухода из России таких агрегаторов, как Gett, альтернатив «Яндекс.Go» фактически не осталось. В результате с каждого заказа сервис списывает в свою пользу 18-24 процента.